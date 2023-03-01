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03:44, 1 марта 2023Россия

Мединский оценил новость о возведении Финляндией стены на границе с Россией

Мединский о возведении Финляндией стены на границе с Россией: стены никого не спасали
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский иронично оценил новость о строительстве Финляндией ограждения на границе с Россией, заявив, что стены никогда никого не спасали. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вот, кажется, только вчера рассказывал, как Швеция строила стену на границе с Россией в ходе Крымской войны. А сегодня новость — стену на границе с РФ стала строить Финляндия. <...> Эх, господа, вся мировая военная история свидетельствует: стены никогда никого не спасали», — прокомментировал новость Мединский.

Ранее сообщалось, что в Финляндии началось строительство тестового участка 200-километровой стены на границе с Россией в районе пограничного перехода Иматра-Светогорск, первый 3-километровой сегмент сооружения будет завершен к июню этого года.

27 сентября 2022 года стало известно, что пограничная охрана Финляндии предложила отгородиться забором от России. Предполагается, что будет ограждено 10-20 процентов от границы, общая длина должна составить 1300 километров.

Согласно задумке, стена поможет предотвратить незаконное проникновение в Финляндию, заявили в Погранохране, подчеркнув, что он должен прослужить 50 лет. Позднее инициатива получила поддержку премьер-министра страны Санны Марин.

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Марина Совина
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