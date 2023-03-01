В Молдавии высказали опасения из-за возможных провокаций вблизи Приднестровья

Молдавский политик Клименко: угроза провокаций в Приднестровье очень высока

Угроза вторжения Украины в Приднестровье очень высока, заявил почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Валерий Клименко. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал опасения из-за возможных провокаций вблизи региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает международные организации обратить внимание на данные, свидетельствующие о подготовке провокации со стороны Украины, которая может произойти вблизи Приднестровья.

Мы знаем о том, что на границе Украины с Приднестровьем идет концентрация украинских войск Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Вчера мы проводили очередную акцию протеста в центре Кишинева. Она была посвящена всецело возможным событиям в Приднестровье. Десятки тысяч людей вышли на улицы и требовали от президента страны Майи Санду и от правительства не допустить втягивания Молдовы в конфликт», — сообщил Клименко.

Цели возможной провокации

Почетный председатель партии «Шор» отметил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) критически не хватает боеприпасов, которых очень много в Приднестровье на складах в селе Колбасна.

В связи с этим мы понимаем, что очень высока угроза вторжения в Приднестровье Валерий Клименко почетный председатель оппозиционной молдавской партии «Шор»

«Авторы этого вторжения будут преследовать несколько целей. Первое — это снять вопрос обеспечения боеприпасами украинскую армию на какое-то время. Второе — понятно, что за всеми этими авантюрами стоят США. Если им удастся ликвидировать Приднестровье, уничтожить контингент российской армии, то, безусловно, этот "успех" американцы присвоят себе. То есть здесь очевидный интерес и украинской, и американской, и западной сторон раз и навсегда разобраться с Приднестровьем», — перечислил собеседник «Ленты.ру».

Двойная защита

В Молдавии очень опасаются таких событий, добавил он. «Мы надеемся на то, что российская дипломатия и российское руководство не дадут осуществиться этим планам», — сказал он.

Клименко отметил, что 80 процентов жителей Приднестровья имеют молдавские паспорта и примерно столько же — российские.

«Поэтому, с одной стороны, мы их должны защищать, а с другой — Россия. А в силу того, что молдавское руководство не хочет этим заниматься по известным причинам, этим занимается общественность, которая выходит на митинги. Мы надеемся на то, что участь Украины минует Молдову», — заключил почетный председатель партии «Шор».

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границе с Украиной и по периметру республики напряженной, но отметил, что реальной опасности для жителей нет.

Министерство обороны России утверждает, что Украина активизировала подготовку к вторжению. МИД России обещал отреагировать, если Киев предпримет подобные действия.