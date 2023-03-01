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13:36, 1 марта 2023Экономика

Российская нефть подорожала после сокращения добычи

Reuters: цена на российскую нефть выросла до $55 за баррель после сокращения добычи

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В начале марта стоимость партий российского сорта нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря выросла до 55 долларов за баррель, хотя на минимуме в начале января цена опускалась до 40 долларов, сообщает Reuters.

По оценке агентства, главной причиной подорожания стало большее число желающих ее возить. К теневому флоту танкеров, собранному Россией перед введением потолка цен, присоединились китайские супертанкеры класса VLCC и греческие суда.

При этом речи о нарушении режима западных санкций не идет, поскольку российская нефть по-прежнему поставляется по разрешенной стоимости — ниже 60 долларов за баррель.

Дополнительным фактором роста могло стать ограничение добычи нефти на 500 тысяч баррелей, на которое с 1 марта добровольно пошла Россия. Как отмечал первый замминистра энергетики Павел Сорокин, Россия не собирается продавать нефть любой ценой только ради объема.

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По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в январе нефтегазовые доходы России сократились на 38 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года — 30 миллиардов долларов, до 18,5 миллиарда. При этом глава организации Фатих Бироль прогнозирует, что в дальнейшем негативная тенденция только ускорится за счет цен или сокращения добычи.

Проблемы с доходами от продажи нефти и газа в конце января признавал президент России Владимир Путин. Он поручил найти способ продавать сырье дороже, чтобы не создавать угрозу исполнения бюджета, в который заложена средняя цена в 70 долларов за баррель.

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Платон Щукин
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