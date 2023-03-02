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13:14, 2 марта 2023Спорт

В США отреагировали на обвинения в призыве к бойкоту ЧМ по боксу из-за россиян

Федерация бокса США отвергла обвинения IBA в призыве к бойкоту ЧМ-2023 из-за россиян

Фото: Ina Fassbender / Reuters

В Федерации бокса США (USA Boxing) отреагировали на обвинения в подстрекательстве к бойкоту чемпионата мира по боксу из-за участия в нем россиян. Заявление организации приводит Inside The Games.

В федерации отвергли обвинения в том, что ее исполнительный директор Майк Макэти призывал другие страны к пропуску турнира. «Утверждение о том, что Макэти способствовал бойкоту турниров Международной ассоциации бокса (IBA), необоснованно. Ни он, ни USA Boxing не консультировали относительно участия в чемпионате мира никого, кроме американских спортсменов», — подчеркнули в организации.

1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Дарья Коршунова
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