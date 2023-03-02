Захарова заявила о приезде делегации России на встречу глав МИД G20

Захарова: делегация РФ приехала на встречу глав МИД G20 в Нью-Дели с рабочим настроем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что делегация от Москвы приехала на встречу министров иностранных дел «Большой двадцатки» (G20). Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова рассказала, что российская делегация приехала на встречу глав МИД G2 в Нью-Дели с рабочим настроем. Она отметила, что сами заседания начинаются только сегодня. По словам дипломата, Индия не только гостеприимно принимает гостей, но и проявляет конструктивный настрой на работу форума.

Ранее в МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20. Замглавы ведомства Сергей Рябков заявил, что подобная встреча не планируется. Блинкен также заявил об отсутствии намерений встретиться с Лавровым.

Встреча глав МИД стран G20 проходит в Индии 1-2 марта.

