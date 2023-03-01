Блинкен отказался от встречи с Лавровым на совещании G20

Блинкен заявил, что не планирует встречаться с Лавровым и Цинь Ганом на совещании G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него нет планов встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на совещании руководителей министерств иностранных дел стран G20 в Индии, сообщает Agenсe France-Presse.

Также Блинкен отказался и от встречи с главой Китая Цинь Ганом, пояснил он перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.

При этом глава Госдепа планирует участвовать в сессиях совещаний, где Лавров и Цинь Ган будут присутствовать.

Встреча глав МИД стран G20 пройдет в Нью-Дели 1-2 марта. Ранее сообщалось, что власти Индии рассчитывают на разрешение разногласий между членами G7 и Россией и Китаем на встрече.