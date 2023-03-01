В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20

Замглавы МИД Рябков: контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20 не планируется

Российская делегация не планирует контакты с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях саммита G20. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат раскрыл планы российской стороны в ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Не планируется», — сказал Рябков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у него нет планов встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым на совещании руководителей министерств иностранных дел стран G20 в Индии. Также Блинкен отказался и от встречи с главой МИЛД Китая Цинь Ганом. При этом глава Госдепа планирует участвовать в сессиях совещаний, где Лавров и Цинь Ган будут присутствовать.