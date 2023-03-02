В Госдепе ответили на вопрос о возможности контактов с Россией в Женеве

В Госдепе заявили, что США нечего объявить о возможных контактах с делегацией РФ в Женеве

Соединенным Штатам нечего объявить в контексте возможных предстоящих контактов с делегацией России на конференции по разоружению в Женеве. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Представитель Госдепа ответил на вопрос о возможности контактов с российской делегацией в Швейцарии. «Мне нечего объявить о каких-либо возможных встречах», — высказался он. При этом пресс-секретарь заявил, что США готовы к встрече с РФ для обсуждения Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва и Вашингтон продолжают закрытые переговоры по тематике ДСНВ.