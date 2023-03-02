Монсон оценил решение завести дело против бойкотирующих ЧМ из-за России стран

Монсон заявил, что поддерживает решение IBA завести дело против бойкотирующих ЧМ стран

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) завести дело против стран, бойкотирующих чемпионат мира 2023 года из-за участия в нем России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Монсон заявил, что поддерживает решение IBA, так как в спорте нет места политике и бизнесу. «Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события», — посчитал он.

1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.