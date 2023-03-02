Монсон оценил решение завести дело против бойкотирующих ЧМ из-за России стран
Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) завести дело против стран, бойкотирующих чемпионат мира 2023 года из-за участия в нем России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Монсон заявил, что поддерживает решение IBA, так как в спорте нет места политике и бизнесу. «Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события», — посчитал он.
1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.
5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.