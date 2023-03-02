Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ботик ван де Зандсхулп
0:2
Завершен
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Анна-Лена Фридзам
1:1
3-й сет
live
Эрика Андреева
Остин
Даниил Медведев
2:0
Завершен
Борна Чорич
Дубай (м)
Реал Мадрид
0:0
1-й тайм
live
Барселона
Кубок Испании|1/2 финала
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
23:10, 2 марта 2023Спорт

Монсон оценил решение завести дело против бойкотирующих ЧМ из-за России стран

Монсон заявил, что поддерживает решение IBA завести дело против бойкотирующих ЧМ стран

Фото: Persona Stars / Legion-media.ru

Боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) завести дело против стран, бойкотирующих чемпионат мира 2023 года из-за участия в нем России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Монсон заявил, что поддерживает решение IBA, так как в спорте нет места политике и бизнесу. «Каждый человек и каждая команда должна становится лучше, соревнуясь с другими участниками. Мы должны быть вместе несмотря на все мировые события», — посчитал он.

1 марта IBA объявила о том, что завела дисциплинарное дело против глав национальных федераций стран, бойкотирующих чемпионат мира. Дело открыли в отношении глав ассоциаций США, Канады, Швеции, Чехии и Новой Зеландии.

5 октября IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам разрешено выступать под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Медведев предостерег НАТО от вступления в войну против России
Власти Коломны прокомментировали информацию о взрыве
Монсон оценил решение завести дело против бойкотирующих ЧМ из-за России стран
В США рассказали о новых требованиях Запада к украинской армии
Стало известно об отказе Маску в испытаниях нейрочипа на людях
В пригороде Коломны произошел взрыв
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в диверсии
Силуанов назвал последствия введения антироссийских санкций для Запада
Собянин перечислил плюсы нового вокзала в Москве
В Китае предрекли Западу поражение в противостоянии с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.