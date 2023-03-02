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09:17, 2 марта 2023Россия

Участок российской федеральной трассы полностью перекрыли

В Алтайском крае участок федеральной трассы А-322 полностью перекрыли из-за непогоды

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Алтайском крае участок федеральной трассы А-322 полностью перекрыли в обе стороны. Об этом сообщили в Минтрансе российского региона, передает ТАСС.

Уточняется, что движение временно приостановлено на участке БарнаулРубцовск — граница с Республикой Казахстан. «Ограничения действуют на участке от Шипуново до Рубцовска (км 176 — км 294)», — говорится в сообщении министерства.

Там добавили, что трассу перекрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Так, в российском регионе в ближайшие два дня ожидаются сильные осадки, метель, гололедица и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

На этой трассе в Рубцовском районе Алтайского края в четверг, 2 марта, произошло смертельное ДТП. На федеральной автодороге столкнулись грузовик и рейсовый автобус, который выехал на встречную полосу. Погибли два человека.

Ранее на Крымском мосту полностью перекрыли движение из-за смертельной аварии. Погибли три человека. В сети также появились фотографии с места аварии. На кадрах видно, что у двух автомобилей из-за лобового столкновения сильно повреждена передняя часть.

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Анастасия Шейкина
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