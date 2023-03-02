Стало известно об изменении состояния Костомарова

«Известия»: олимпийский чемпион Роман Костомаров постепенно начал приходить в себя

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно начал приходить в себя. Об изменении состояния спортсмена стало известно «Известиям».

По информации источника, 46-летний фигурист прошел несколько процедур по очистке крови — плазмафареза. После них Костомаров продолжает оставаться в стабильно тяжелом состоянии.

26 февраля Sport24 сообщил, что у 46-летнего Костомарова был микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа.

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов 112 и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.