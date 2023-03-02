В России предупредили о последствиях национализации «Северного потока» Германией

Депутат Чепа предупредил о последствиях национализации Германией «Северного потока-2»

Россия готова к определенным неправомерным действиям со стороны Запада, и ей будет чем ответить. Так в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на обсуждение в Германии вопроса о национализации газопровода «Северный поток-2» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее депутат Европарламента от Германии Мориц Гернер предложил Еврокомиссии (ЕК) рассмотреть возможность национализации Берлином «Северного потока-2» для использования в собственных целях.

«Мы понимаем, что сегодня многие политики последовали за неправомерными действиями США по заморозке наших средств на счетах западных банков. Это послужило для многих попыткой несоблюдения правил и международных норм», — высказался Чепа.

Все это очень чревато дальнейшими разрушениями сложившихся в мире экономических устоев, и люди просто не понимают, к каким последствиям все это может привести в дальнейшем Алексей Чепа депутат Госдумы

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что после инцидента газопровод «Северный поток-2» в Германию, скорее всего, никогда не будет запущен.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.