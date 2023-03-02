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12:58, 2 марта 2023Бывший СССР

В украинских регионах на границе с Брянской областью объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в регионах, граничащих с Брянской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Черниговской и Сумской областях, которые граничат с Брянской областью России. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Согласно информации ресурса, сирены начали звучать в регионах в 12:35 по московскому времени. Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Полтавской области Украины. Предупредительные сигналы ее жители услышали в 12:41 по московскому времени.

Ранее 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане на территории Климовского района проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, один человек погиб. Заместитель губернатора приграничного российского региона Андрей Бардуков также сообщил, что жизни раненного мальчика в Брянской области ничего не угрожает.

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Кристина Есикова
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