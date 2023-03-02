В МИД России высказались о военном сотрудничестве с Ираном

МИД РФ: сотрудничество Ирана и России в военной сфере соответствует международному праву

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере соответствует международному праву, несмотря на то, что многие пытаются спекулировать на теме партнерства двух стран. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством», — высказался российский дипломат, оценивая текущую ситуацию.

Москву и Тегеран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.

Тем временем в десятый санкционный список Евросоюза (ЕС) включили руководство иранских компаний-производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Paravar Pars и Qods Aviation Industries. Санкции введены против генерального директора Paravar Pars Хоссейна Шамсабада и генерального директора Qods Aviation Industries Гассема Дамавандиана.