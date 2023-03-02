Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 2 марта 2023Мир

В МИД России высказались о военном сотрудничестве с Ираном

МИД РФ: сотрудничество Ирана и России в военной сфере соответствует международному праву
СюжетИранские беспилотники:

Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Сотрудничество России и Ирана в военной сфере соответствует международному праву, несмотря на то, что многие пытаются спекулировать на теме партнерства двух стран. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Наше военно-техническое сотрудничество с Ираном идет в соответствии как с международными обязательствами, так и в соответствии с национальным законодательством», — высказался российский дипломат, оценивая текущую ситуацию.

Москву и Тегеран неоднократно обвиняли в сотрудничестве по поставкам вооружений в рамках спецоперации. Обе стороны это отрицают. Однако западные СМИ утверждают, что в ходе боевых действий на Украине используют беспилотники иранского производства. Газета The Wall Street Journal также писала, что российские власти планируют создать завод по производству дронов в Елабуге.

Тем временем в десятый санкционный список Евросоюза (ЕС) включили руководство иранских компаний-производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Paravar Pars и Qods Aviation Industries. Санкции введены против генерального директора Paravar Pars Хоссейна Шамсабада и генерального директора Qods Aviation Industries Гассема Дамавандиана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов на Брянскую область
Глава Харьковской администрации заявил о насильной эвакуации из Купянска
Российская стилистка назвала устаревшую к весне 2023 года одежду
Стало известно о переброске ВСУ через Николаев к границе с Молдавией и Румынией
В Госдуме отреагировали на идею о наказании за цветы у российского танка в Литве
На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ
Россиянин предстанет перед судом за убийство кинжалом друга на отдыхе в горах
Россияне стали реже отдыхать в Турции по одной причине
Москвич изрезал расставшуюся с ним девушку ножом
Предсказано будущее ипотечных ставок в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.