Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной

Норвежский врач заявил, что порядка 50-70 процентов лыжников сборной страдают астмой

Норвежский врач Уве Феранген высказался о лыжниках сборной страны, страдающих астмой. Об этом сообщает VG.

По его словам, из состава команды на чемпионат мира-2023 порядка 50-70 процентов спортсменов принимают специальные препараты от астмы. «Это число практически не меняется уже несколько лет», — добавил специалист.

Феранген напомнил, что астма может протекать у людей по-разному. «Спортсмены очень усердно тренируются и со временем сильно напрягают свою дыхательную систему. Таким образом, существуют разные типы астмы», — рассказал норвежец.

В июне прошлого года бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников. «В лыжных гонках — лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут», — заявил он.