Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Зверев
Сегодня
16:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Новак Джокович
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Дубай (м)
Варвара Грачёва
Завтра
03:00 (Мск)
Слоан Стивенс
Остин
Факел
Сегодня
19:00 (Мск)
Химки
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Боруссия Д
Сегодня
22:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|23-й тур
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:56, 3 марта 2023Спорт

Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной

Норвежский врач заявил, что порядка 50-70 процентов лыжников сборной страдают астмой

Фото: Darko Bandic / AP

Норвежский врач Уве Феранген высказался о лыжниках сборной страны, страдающих астмой. Об этом сообщает VG.

По его словам, из состава команды на чемпионат мира-2023 порядка 50-70 процентов спортсменов принимают специальные препараты от астмы. «Это число практически не меняется уже несколько лет», — добавил специалист.

Феранген напомнил, что астма может протекать у людей по-разному. «Спортсмены очень усердно тренируются и со временем сильно напрягают свою дыхательную систему. Таким образом, существуют разные типы астмы», — рассказал норвежец.

В июне прошлого года бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов высказался об астме у норвежских лыжников. «В лыжных гонках — лошадиные нагрузки. Ни один реальный астматик не выдержит такого напряжения. Но они получают специальные разрешения на употребление необходимых лекарств и бегут», — заявил он.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Пригожин объявил о фактическом окружении Артемовска российскими силами
У витамина В5 выявили потенциал для борьбы с раком крови
Продюсер популярного шоу на ТНТ раскрыла его судьбу
ВСУ обстреляли сотрудников Запорожской АЭС во время ротации инспекторов МАГАТЭ
Массовое ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте
В России захотели запретить снимать видео и фотографировать во время уроков
Норвежский врач назвал процент страдающих астмой лыжников сборной
Обвиненного в использовании анестетика актера уволили из сериала Netflix
Петербуржец заставил сына пригнать ему внедорожник от дома бывшей жены
Смотревший Путина с лапшой на ушах депутат высказался о деле за дискредитацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.