Землетрясения в Турции посчитали поводом для роста цен

Bloomberg: февральские землетрясения в Турции могут разогнать инфляцию в стране

Расходы правительства Турции на борьбу с последствиями землетрясений могут привести к новому витку инфляции, считает агентство Bloomberg.

В феврале инфляция в стране замедлилась с 57,7 до 55,7 процента. Скорость роста цен в Турции снижается уже третий месяц подряд, после того как установила рекорд с 1998 года в 85 процентов годовых.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал быстро отстроить пострадавшие районы и выделил около 100 миллиардов лир (5,3 миллиарда долларов, или почти 400 миллиардов рублей) на компенсации и оказание экстренной помощи пострадавшим. Также Центральный банк Турции снизил базовую процентную ставку с 9 до 8,5 процента, чтобы разогнать экономику страны.

Из-за землетрясения осложнились поставки продуктов в пострадавшие регионы, что также угрожает ростом цен на продукты.

Аналитики Всемирного банка подсчитали, что землетрясения в Турции нанесли стране ущерб в 34,2 миллиарда долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля. Эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки стали самыми мощными в Турции за последние 84 года. В результате погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч получили ранения.

Власти заявили, что в пострадавших провинциях обрушились или требуют срочного сноса почти восемь тысяч зданий. Эрдоган пообещал, что жилье быстро восстановят. Но высоту зданий в сейсмически активных зонах ограничат четырьмя этажами.