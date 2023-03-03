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09:39, 3 марта 2023Мир

Захарова уличила Блинкена во лжи

Захарова: Блинкен не поднимал в разговоре с Лавровым в Нью-Дели тему обмена Уилана
Пол Уилан

Пол Уилан. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен на мероприятии Большой двадцатки (G20) в Нью-Дели не поднимал тему обмена американца Пола Уилана в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Оказалось, Госсекретарь США на этот счет даже не заикался. Все, что сказали вчера в Госдепе про то, что Блинкен выразил озабоченность ситуацией вокруг гражданина США, это ложь». — сообщила она, назвав рассказ Блинкена о беседе с Лавровым «невероятным поведением американской администрации».

Как отметил ранее Блинкен, он в ходе беседы с Лавровым якобы попросил российского министра принять предложение Вашингтона по обмену осужденного за шпионаж в пользу Соединенных Штатов бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана.

Уилан продолжает отбывать наказание в мордовской колонии. Ранее американский президент Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, но российские власти отказали в этом.

При этом сам американец убежден, что для его освобождения не было сделано ничего, даже несмотря на приближающуюся годовщину его ареста — четыре года. «Меня арестовали за преступление, которого никогда не было. Не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь», — заявил заключенный.

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Глеб Бажуткин
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