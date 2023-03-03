В ДНР заявили об осведомленности НАТО о подготовке диверсии под Брянском

Советник врио главы ДНР Гагин: в НАТО не могли не знать о подготовке диверсии под Брянском

Власти стран НАТО были осведомлены о подготовке диверсии под Брянском. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» выразил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

«Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена. Это классический террористический акт», — заявил он.

Гагин добавил, что аналогичная действиям диверсантов тактика ранее применялась во время войн в Африке, на Ближнем Востоке и в Чечне. По его словам, их действия сходны с действиями подразделений так называемых народных армий, которые в период новейшей истории «были спровоцированы Соединенными Штатами по всему миру».

В четверг, 2 марта, вооруженная группа украинских диверсантов проникла на территорию села Любечане Брянской области. Жертвами атаки стали два человека, 10-летний ребенок получил ранения.

В Кремле позже заявили, что произошедшее в Брянской области будет разбираться. Президент России Владимир Путин назвал атаку диверсантов в регионе терактом.