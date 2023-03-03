Местные власти сообщили об атаке двух ДРГ в Брянской области 2 марта

Глава поселка в Брянской области сообщил, что 2 марта регион атаковали две ДРГ

2 марта Брянскую область атаковали две украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом стало известно корреспонденту ТАСС из беседы с главой Нового Ропска Николаем Самусевым.

По его словам, накануне утром поступила информация о том, что диверсанты вошли на территорию села Любечане. В восемь утра послышалась стрельба. «Позже из Сушан пришла информация, что там тоже ходят вооруженные люди с желтыми повязками. Это [были] разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — рассказал представитель местных властей.

Как объяснил Самусев, первая группа диверсантов, проникшая в село Сушаны, «просто стреляла и пугала людей», снимая это на видео, после чего покинула территорию населенного пункта. Чиновник допустил, что нарушители также ударили из гранатомета по сгоревшему накануне дому. Кроме того, он заявил, что один из местных жителей получил легкое ранение.

Диверсанты, атаковавшие село Любечане, по словам Самусева, обстреливали мирных жителей и фотографировались. Им удалось дойти до местного фельдшерско-акушерского пункта. Со слов чиновника также стало известно, что убитый накануне мужчина был оператором газовой котельной в средней школе.

О том, что на территорию села Любечане Брянской области проникла вооруженная группа диверсантов, стало известно 2 марта. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль. В результате погиб находившийся за рулем мужчина, а также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию по извлечению пули.

Позже появилось сообщение, что российские силовики вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами, которые проникли в два села в Климовском районе региона, в одном из них взяв в заложники местных жителей. Вечером того же дня Федеральная служба безопасности заявила, что нарушителей границы выдавили за пределы России, после чего по ним был нанесен артиллерийский удар.