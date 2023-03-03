Российского боксера обязали заклеить флаги на форме на турнире в Армении

Организаторы турнира в Армении обязали боксера Гассиева заклеить флаги России на форме

Боксера Мурата Гассиева обязали заклеить флаги России и Северной Осетии на форме на турнире в Армении. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

3 марта Гассиев в Ереване проведет поединок против американца Майка Балогуна за титул чемпиона по версии WBA Intercontinental. Уточняется, что спортсмен и его команда закрыли флаги по просьбе организаторов принимающей стороны, а не из-за требований Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

2 марта пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила, что Гассиев получил армянский паспорт. Уточнялось, что боксер не собирается отказываться от российского гражданства.

14 декабря прошлого года WBA восстановила российских и белорусских спортсменов в своих рейтингах. Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям под национальными флагами.

На счету Гассиева 29 выигранных поединков и одно поражение в профессиональном боксе. 22 победы он одержал нокаутом.