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20:14, 3 марта 2023Спорт

Экс-чемпион UFC объяснил второе место Махачева в рейтинге лучших бойцов

Бывший чемпион UFC Джон Джонс назвал Волкановски более совершенным бойцом, чем Махачев

Фото: Christopher Pike / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс согласился с решением оставить россиянина Ислама Махачева на втором месте в списке лучших бойцов промоушена. Его слова приводит «Матч ТВ».

Джонс назвал текущего лидера рейтинга, австралийца Александра Волкановски более совершенным бойцом, чем Махачев. «Его [Волкановски] ударная техника, прочность, выносливость, скорость... В их бою он был меньше, но при этом очень конкурентен», — заявил экс-чемпион. Он объяснил, что ударная мощь австралийца дает ему небольшое преимущество над россиянином.

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12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе.

После поединка Махачев назвал несправедливым решение оставить его вторым в рейтинге лучших бойцов UFC. «Отношение к нам всегда такое. Самое главное — я поехал, победил их чемпиона, и мне подняли руку. С поднятой головой уверенно с поясом приехал домой», — заявил россиянин.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В активе Волкановски 25 выигранных поединков и два поражения.

Андрей Стрельцов
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