«Спартаку» отказались помогать с предоставлением гражданства для легионера

В Минспорта отказались содействовать «Спартаку» в предоставлении гражданства РФ Промесу

В Министерстве спорта России отказались помогать «Спартаку» с предоставлением гражданства для нидерландского футболиста Квинси Промеса. Об этом сообщает ТАСС.

В Минспорта рассказали, что «Спартак» направил им письмо с просьбой оказать содействие в получении гражданства Промесу. «В ходе проработки данного вопроса совместно с заинтересованными организациями Минспортом России принято решение отказать футбольному клубу "Спартак" в направлении ходатайства о предоставлении гражданства РФ Квинси Промесу», — говорится в заявлении организации.

2 марта сообщалось, что Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста, так как в Нидерландах его заподозрили в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным правоохранительных органов, в 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина весом 400 килограммов. Отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014-го по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.