Российский футболист назвал лучшую шутку Дзюбы над одноклубниками

Футболист Прохин заявил, что в «Зените» Дзюба в шутку выбирал самого некрасивого игрока

Защитник «Ростова» Данила Прохин назвал лучшую шутку нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы над одноклубниками. Слова игрока приводит Sport24.

Футболист вспомнил времена, когда он вместе с Дзюбой выступал за петербургский «Зенит». Прохин заявил, что тогда Дзюба каждый день издевался над вратарем Андреем Луневым и форвардом Сердаром Азмуном. «Однажды на доске Артем начертил два столбика — Лунь и Азмун. Попросил каждого анонимно проголосовать, кто из них более некрасивый. В итоге больше голосов оказалось у Азмуна», — рассказал футболист.

Прохин является воспитанником «Зенита». В феврале 2021 года он был отдан в аренду «Сочи».

8 февраля Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано до конца сезона 2022/2023. 34-летний футболист будет зарабатывать 2,5 миллиона рублей в месяц.