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07:00, 4 марта 2023Спорт

Футболист сборной России рассказал о борьбе с лишним весом

Футболист сборной России Георгий Джикия заявил, что всегда боролся с лишним весом
Георгий Джикия

Георгий Джикия. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о борьбе с лишним весом. Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Я всегда борюсь и с весом, и с [жировыми] прослойками. Это со мной будет, пока я буду в профессиональном спорте. Если хочешь быть в сборной, то надо это делать. Если не хочешь — ешь, что хочешь», — заявил спортсмен.

Джикия также ответил на вопрос о питании в преддверии товарищеских матчей сборной. «Я сейчас вот узнал, что у нас будут игры с Ираном и Ираком, и мне кусок в горло не лезет», — сказал, смеясь, защитник.

26 февраля стало известно, что российские футболисты сыграют в товарищеском матче против Ирана. Матч пройдет 23 марта в Тегеране. Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что сборная также проведет встречу с Ираком 27 марта в Сочи.

29-летний Джикия выступает за российскую национальную команду с 2017 года. В этом же году он заключил контракт со «Спартаком». Вместе с клубом защитник стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне он провел 16 матчей за красно-белых, не забив ни одного мяча.

Андрей Стрельцов
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