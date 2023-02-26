Назван еще один возможный соперник сборной России в международном матче
«Спорт-Экспресс»: сборная России проведет товарищеский матч против Ирака 27 марта в Сочи
«Спорт-Экспресс» назвал еще одного возможного соперника сборной России по футболу в международном матче. Об этом сообщается на сайте издания.
По информации источника, российская команда сыграет против Ирака. Встреча должна состояться 27 марта в Сочи.
Ранее стало известно, что сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче против Ирана. Матч пройдет 23 марта в Тегеране.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть Чемпионата мира-2022.