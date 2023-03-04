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13:11, 4 марта 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с главой Европарламента во Львове

Украинский президент Зеленский встретился с главой Европарламента Метсолой во Львове

Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского парламента Робертой Метсолой во Львове. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«Спасибо за лидерство в поддержке Украины с первых дней этой ужасной войны и важные решения, принятые Европарламентом», — указал Зеленский. Он также поблагодарил Европарламент за принятие резолюции о поддержке страны и за то, что Украина стала кандидатом на членство в Европейский союз (ЕС).

«Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии», — заявил президент.

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Варвара Кошечкина
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