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16:17, 4 марта 2023Россия

Российский мальчик Федор рассказал о ранении под Брянском

Брянский мальчик Федор рассказал о ранении во время атаки диверсантов Украины

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Российский мальчик Федор, который спас девочек от диверсантов ВСУ под Брянском, рассказал о ранении. В разговоре с телеканалом «Россия 24» он заявил, что во время атаки забежал за дом, после чего заметил, что в него выстрелили.

Ребенок также рассказал, что начал снимать куртку, когда заметил кровь. При этом он решил не сидеть на месте и продолжить движение, выводя из-под обстрела девочек.

Ранее стало известно о состоянии раненного диверсантами под Брянском ребенка. По словам главного врача детской областной больницы Виктора Алекса, после операции мальчик еще слаб, его состояние оценивается как тяжелое.

Уже известно, что операция длилась четыре часа. Позднее врачи также разрешили матери встретиться с сыном. За спасение девочек под Брянском мальчика Федора наградили медалью.

2 марта на территорию села Любечане в Брянской области проникли диверсанты со стороны Украины. После этого они обстреляли автомобиль с местными жителями, из-за чего погиб местный житель. Тогда же был ранен десятилетний мальчик Федор. При этом ребенок помог девочкам выбраться из машины через заднюю дверь. Он провел их через лес и затем поймал попутку, спасшись от диверсантов.

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Варвара Кошечкина
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