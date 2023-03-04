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08:59, 4 марта 2023Спорт

Две передачи российского игрока помогли «Каролине» разгромить «Аризону» в НХЛ

Две передачи Андрея Свечникова помогли «Каролине» разгромить «Аризону» в матче НХЛ

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports / Reuters

«Каролина Харрикейнс» разгромила «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:1. Победу «Каролине» помогли одержать две результативные передачи российского форварда Андрея Свечникова. Всего в его активе 53 очка по системе «гол плюс пас» в 60 играх сезона-2022/2023.

Заброшенными шайбами в команде победителей отметились канадец Пол Штястны, американцы Джейккоб Слэвин и Шейн Гостисбеер, чех Мартин Нечас и финн Себастьян Ахо, оформивший дубль. Единственный гол «Аризоны» на счету канадца Лоусона Крауза.

29 ноября прошлого года Свечников ответил на вопрос о получении гражданства США. «Да нет, не собираюсь. А смысл?» — заявил хоккеист. Он отметил, что прожил в стране не так много времени, как его соотечественники Александр Овечкин и Евгений Малкин, имеющие американские паспорта.

22-летний Свечников играет за «Каролину» с 2018 года. Спортсмен также известен по выступлениям за клуб Главной юниорской хоккейной лиги США (UCHL) «Маскигон Ламберджэкс» и команду Канадской хоккейной лиги (CHL) «Бэрри Кольтс».

Ксения Курашкина
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