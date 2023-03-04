Глава UFC навсегда отказался возвращать в промоушен экс-чемпиона Нганну

Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну никогда не вернется в промоушен

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о возможном возвращении в промоушен бывшего чемпиона Фрэнсиса Нганну. Его слова приводит YouTube-канал BT Sport.

«Мы вели с Нганну переговоры несколько лет. Это конец! Он никогда не будет снова драться в UFC. Да, я никогда не говорю "никогда", но в этот раз скажу. Мы пытались», — заявил Уайт.

Об уходе Нганну из UFС стало известно 15 января. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации. Позднее спортсмен объявил, что обязательно вернется в смешанные единоборства, но сначала планирует провести бой по правилам бокса.

Нганну завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене. Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения.