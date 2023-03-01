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12:06, 1 марта 2023Спорт

Бывший чемпион UFC Нганну раскрыл планы на будущее

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну заявил, что вернется в MMA после боксерских поединков

Фото: Gary A. Vasquez / Unsplash

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Фрэнсис Нганну раскрыл планы на будущее. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Schmo.

«Я обязательно вернусь в ММА, но сперва проведу бой по правилам бокса. Я бы предпочел сначала провести один боксерский поединок, а после вернуться», — заявил 36-летний спортсмен. Он отметил, что уже есть промоушены, которые хотят подписать с ним контракт.

Об уходе Нганну из UFС стало известно 15 января. Спортсмен отказался продлевать соглашение, которое было рассчитано на два года и делало его самым высокооплачиваемым тяжеловесом в истории организации.

Нганну завоевал чемпионский пояс в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021 года. В январе 2022-го он впервые защитил титул, победив француза Сирила Гана, после чего не выходил в октагон из-за операции на колене. Нганну выступал в UFC c 2015 года. Всего за карьеру он одержал 17 побед и потерпел три поражения.

Дарья Коршунова
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