Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
16:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Даниил Медведев
Сегодня
18:00 (Мск)
Андрей Рублёв
Дубай (м)
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
20:30 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Нант
Франция - Лига 1|26-й тур
Даллас Старз
Сегодня
23:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
15:03, 4 марта 2023Спорт

В Госдуме отреагировали на слова украинского теннисиста в поддержку россиян

Журова призвала спортсменов последовать примеру поддержавшего россиян теннисиста Приходько

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на выступление украинского теннисиста Олега Приходько в поддержку российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Я ему искренне сочувствую. За свою честность и жесткую позицию он получит сейчас плохую связь от людей и федерации на Украине», — заявила депутат. Она добавила, что Приходько поступил как настоящий спортсмен, и призвала всех последовать его примеру.

Материалы по теме:
«Они спасают свою карьеру» Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
«Они спасают свою карьеру»Как российские чемпионы меняют спортивное гражданство из-за западных санкций
8 июля 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

Журова также назвала правильной политику международных теннисных организаций в отношении российских атлетов. «Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим», — сказала она.

Ранее 4 марта Приходько поддержал россиян. «Я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — заявил теннисист.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили об уничтожении почти 500 бойцов ВСУ на донецком направлении
Бортпроводник поделился секретом для лучшего самочувствия после долгих перелетов
Стало известно о неполучении бойцами ВСУ «фронтовых» надбавок
Врач рассказал о состоянии раненного диверсантами под Брянском ребенка
СБУ возбудила уголовные дела против 27 депутатов ЛНР
Новое землетрясение произошло в Таджикистане
Мясников объяснил пользу кофе для печени
В США назвали лучший танк всех времен
Китай начал заполнять оставленные западным бизнесом ниши российского рынка
Российский бизнесмен нашел жену мертвой в отеле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.