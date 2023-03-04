В Госдуме отреагировали на слова украинского теннисиста в поддержку россиян

Журова призвала спортсменов последовать примеру поддержавшего россиян теннисиста Приходько

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на выступление украинского теннисиста Олега Приходько в поддержку российских спортсменов. Ее слова приводит Sport24.

«Я ему искренне сочувствую. За свою честность и жесткую позицию он получит сейчас плохую связь от людей и федерации на Украине», — заявила депутат. Она добавила, что Приходько поступил как настоящий спортсмен, и призвала всех последовать его примеру.

Журова также назвала правильной политику международных теннисных организаций в отношении российских атлетов. «Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим», — сказала она.

Ранее 4 марта Приходько поддержал россиян. «Я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, забывая основной принцип спорта», — заявил теннисист.

Весной 2022 года российским теннисистам запретили выступать на турнирах в Великобритании. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

