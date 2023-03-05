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10:25, 5 марта 2023Спорт

Глава UFC оценил победу Джонса в бою за титул чемпиона промоушена

Глава UFC Уайт назвал Джона Джонса лучшим из соревнующихся бойцов промоушена

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил победу американца Джона Джонса в схватке за титул чемпиона промоушена. Его слова приводит официальный YouTube-канал UFC.

«Джон Джонс, он невероятный. Он непобежденный. Я счастлив оттого, что произошло сегодня ночью. Он вышел в октагон и обращался с Ганом как с маленьким ребенком», — заявил Уайт. Он назвал американца лучшим из соревнующихся бойцов.

Ранее 5 марта Джонс победил француза Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе. Для американца этот поединок стал первым после трехлетнего перерыва в карьере, начавшегося в феврале 2020 года.

Всего в ММА Джонс одержал 27 побед и потерпел одно поражение. Еще один бой с его участием признали несостоявшимся. Единственный проигрыш спортсмена в UFC случился в декабре 2009 года. Тогда его дисквалифицировали за нелегальные удары локтями. В активе Гана 11 побед и два поражения.

Ксения Курашкина
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