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14:42, 6 марта 2023Культура

Депп заработал более пяти миллионов долларов на продаже своих картин

Джонни Депп продал нарисованные им картины и заработал 5,4 миллиона долларов

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Американский актер и кинорежиссер Джонни Депп заработал 5,4 миллиона долларов (примерно 405 миллионов рублей) на продажах нарисованных им картин. Об этом сообщает DailyMail.

Серия работ артиста с изображениями музыканта Боба Марли, писателя Хантера С. Томпсона, актеров Хита Леджера, Ривера Феникса и других знаменитостей была выставлена в галерее Castle Fine Art в Лондоне и распродана за несколько дней. Стоимость одной картины составляла 5,4 тысяч долларов (примерно 405 тысяч рублей).

В разговоре с изданием актер признался, что был тронут такими результатами продаж. «В течение многих лет я действительно строго придерживался только повседневной работы в кинобизнесе, но я всегда чувствовал необходимость заниматься творчеством — рисованием или писательством», — поделился Депп.

Звезда «Пиратов Карибского моря» добавил: «Тот факт, что люди, которые впервые видят мои работы, так позитивно реагируют на них, это очень трогательно».

В июле прошлого года артист представил первую часть своей коллекции картин под названием «Друзья и герои». Тогда на полотнах Депп изобразил музыкантов Боба Дилана и Кита Ричардса и актеров Элизабет Тейлор и Аль Пачино. Работы звезды были распроданы за несколько часов.

В декабре прошлого года американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер рассказал о том, что хотел бы вернуть Джонни Деппа к съемкам новой части проекта.

Ранее стало известно, что российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет находился в американской тюрьме за торговлю оружием, проведет выставку своих рисунков.

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Анастасия Астахова
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