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05:16, 30 января 2023Культура

Виктор Бут анонсировал выставку своих рисунков

КП: отсидевший 14 лет в американской тюрьме Виктор Бут проведет выставку своих рисунков
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российский бизнесмен Виктор Бут, который 14 лет находился в американской тюрьме за торговлю оружием, проведет выставку своих рисунков. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

По словам Бута, это выставка рисунков и картин, которые он написал за последние 10 лет заключения.

«Это графика в различных стилях. Экспозиция будет проходить в выставочном зале "Мосфильма" примерно в начале марта», — анонсировал он.

Ранее Виктор Бут сообщил, что в доставленных из американской тюрьмы личных вещах не хватает части документов и картин. Несмотря на пропажу, он отметил, что исчезновение личных вещей не является большой проблемой. Жена Бута Алла рассказала, что багаж личных вещей Виктора получился внушительным.

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Юлия Мискевич
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