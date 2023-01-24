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12:30, 24 января 2023Мир

Виктор Бут рассказал об исчезнувших при передаче из американской тюрьмы вещах

Виктор Бут: при передаче из американской тюрьмы исчезли некоторые документы и рисунки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россиянин Виктор Бут сообщил, что в доставленных из американской тюрьмы личных вещах не хватает части документов и картин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру». При этом Бут отметил, что получил те вещи, которые не планировал забирать.

«Американцы собрали все, что было, включая поношенный спортивный костюм, сношенные тапки и кроссовки. Я даже не планировал это брать. Для меня было важно, чтобы были фотографии, мои картины, мои записи и часть книг. В результате получилось так, что не хватает многих рисунков, которые куда-то исчезли, не хватает некоторых документов и некоторых книг», — рассказал Бут.

Несмотря на пропажу, освобожденный из американской тюрьмы россиянин отметил, что исчезновение личных вещей не является для него большой проблемой. «Не надо раздувать там, где этого можно не делать, я так думаю. Получили вещи — и хорошо», — добавил он.

Хотелось бы поблагодарить посольство и тех людей, которые встретили вещи в аэропорту и привезли их домой. Я очень благодарен МИД, непосредственно департаменту Северной Америки. Большое спасибо и низкий поклон

Виктор Бутосвобожденный из американской тюрьмы россиянин

Жена Бута Алла рассказала, что багаж личных вещей Виктора получился внушительным. «Пришли художественные работы, книги и учебники, письма от наших соотечественников, записи и многое другое: даже футболки с нарисованным им знаком Z, в которых Виктор там ходил», — поделилась она.

Также супруга осужденного в США россиянина отметила, что художественные работы Бута будут представлены на выставке, которая планируется в начале марта.

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20 декабря 2022 года заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова рассказала, что дипломатическому ведомству удалось убедить власти страны вернуть личные вещи россиянина Виктора Бута, освобожденного из американской тюрьмы.

Виктор Бут провел в тюрьме более 14 лет. Он был осужден в США за поддержку террора и попытку незаконной торговли оружием. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу властей США. В 2012-м россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Свою вину Бут не признал.

8 декабря прошлого года Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Алена Шевченко
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