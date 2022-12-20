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08:10, 20 декабря 2022Россия

Власти США вернули личные вещи россиянина Бута

Посольство в США добилось возвращения вещей освобожденного из тюрьмы россиянина Бута
Виктор Бут

Виктор Бут. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Заведующая консульским отделом посольства России в США Надежда Шумова в беседе с ТАСС рассказала, что дипломатическому ведомству удалось убедить власти страны вернуть личные вещи россиянина Виктора Бута, освобожденного из американской тюрьмы.

«Сегодня (19 декабря — прим. «Ленты.ру») утром в посольство поступили личные вещи Виктора Бута. Мы отправим в ближайшее время Виктору все домой», — заявила она.

По ее словам, у властей США находились около восьми коробок с вещами россиянина. При этом дипломат отметила, что Буту до сих пор не вернули денежные средства с его счета.

Ранее Виктор Бут призвал сограждан вести себя осторожно во время путешествий в недружественные и нейтральные страны. По словам Бута, граждане США нередко устраивают провокации, похожие на ту, что произошла с ним.

8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Предварительно обоих осужденных помиловали.

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Марина Совина
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