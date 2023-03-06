В США объяснили отказ Турции пускать Швецию в НАТО

CNN: Эрдоган блокирует заявку Швеции в НАТО ради планов по углублению связей с Россией

Заявления Турции об укрытии террористов в Швеции являются прикрытием для того, чтобы блокировать заявку Стокгольма на вхождение в НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказывается пускать страну в альянс ради собственного политического рейтинга и планов по углублению экономических связей с Россией, которая могла бы посодействовать Анкаре в восстановлении после масштабных землетрясений, считают обозреватели CNN.

«Созданный [Эрдоганом] образ сильного человека, добивающегося результатов для турецкого народа, разрушен [ужасными последствиями землетрясений]... Экономически Россия была спасательным кругом для Турции, а сейчас Эрдоган обещает массовую реконструкцию после землетрясения. Так что Россия по-прежнему остается привлекательным партнером для Эрдогана», — объяснила Гонул Тол, исследователь из вашингтонского Института Ближнего Востока США.

По мнению аналитиков, внешняя политика Эрдогана в отношении НАТО удовлетворяет интересам тех, кто поддерживает антизападные и антикурдские настроения в Турции, при этом с каждым днем число таких людей в стране растет. Однако, как отметила Тол, все будет зависеть от результатов следующих президентских выборов, которые являются «самой большой политической угрозой для Эрдогана за последние годы».

Ранее член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты их замены, в том числе российскими истребителями. Он отметил, что Конгресс под разными предлогами отказывается передать Турции эти «устаревшие и неконкурентоспособные» истребители.

В июле 2022 года страны — члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы об их вступлении.

На данный момент членство Швеции и Финляндии в альянсе не ратифицировали Венгрия и Турция. При этом Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара на данный момент смотрит на заявку Швеции по членству в НАТО отрицательно.