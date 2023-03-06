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15:17, 6 марта 2023Спорт

Камерунский игрок заявил о проблемах в немецком клубе из-за гражданства России

Камерунец Гаэль Ондуа заявил, что больше не сыграет за «Ганновер» из-за гражданства России

Фото: Lee Jin-man / AP

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о проблемах в немецком «Ганновере». Об этом он написал в колонке для Sports.ru.

Футболист заявил, что в клубе на него больше не рассчитывают. «Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне», — добавил он.

Ондуа назвал причиной такого отношения российское гражданство. «Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной — футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену», — отметил игрок.

Ондуа принял участие в Чемпионате мира-2022, где выходил на поле в бутсах с флагами Камеруна и России. За это футболист получал критику и угрозы. В ответ на них хавбек заявил, что выступает в этой обуви уже много лет и не хотел менять традицию на мундиале.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные команды московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Дарья Коршунова
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