Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 6 марта 2023Мир

В Африке заявили о праве привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности

Президент Бенина Талон: страна вправе привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Страны Африки вправе прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил президент Бенина Патрис Талон.

«Если миссия ЧВК "Вагнер" связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для выполнения таких задач, правомочны прибегать к ее услугам», — указал политик.

Талон подчеркнул, что не считает предосудительным заказ услуг в сфере безопасности. Он напомнил, что подобные организации есть и в других странах, в частности в США.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что деятельность российской частной военной компании «Вагнер» в Африке стабилизирует безопасность в регионе, ее работа является вкладом в нормализацию обстановки на континенте.

Ранее Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности в Центрально-Африканской Республике и Мали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия начала прорабатывать безвиз с шестью странами
В США рассказали о подготовке украинцев к сдаче Артемовска
На Украине допустили вариант «истощения» Крыма блокадой
Кинолог дал рекомендации при «ревнивом» поведении собаки к своему хозяину
В Африке заявили о праве привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности
Стало известно о работе ПВО в Киевской области
Партия премьера Эстонии вышла в лидеры на парламентских выборах
Тучная рэперша Lizzo выступила на сцене в прозрачном наряде
Стало известно о взрывах в Харькове
В России началась короткая рабочая неделя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.