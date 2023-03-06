В Африке заявили о праве привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности

Президент Бенина Талон: страна вправе привлекать ЧВК «Вагнер» для обеспечения безопасности

Страны Африки вправе прибегать к услугам частных военных компаний, в том числе ЧВК «Вагнер», для обеспечения собственной безопасности. Об этом в интервью французскому телеканалу LCI заявил президент Бенина Патрис Талон.

«Если миссия ЧВК "Вагнер" связана исключительно с обеспечением безопасности страны, то африканские государства, не имеющие собственного персонала для выполнения таких задач, правомочны прибегать к ее услугам», — указал политик.

Талон подчеркнул, что не считает предосудительным заказ услуг в сфере безопасности. Он напомнил, что подобные организации есть и в других странах, в частности в США.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что деятельность российской частной военной компании «Вагнер» в Африке стабилизирует безопасность в регионе, ее работа является вкладом в нормализацию обстановки на континенте.

Ранее Минфин США объявил ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности в Центрально-Африканской Республике и Мали.