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21:46, 6 марта 2023Спорт

Появились подробности отстранения Винер Международной федерацией гимнастики

В FIG заявили, что Ирина Винер не сможет участвовать в соревнованиях под эгидой федерации

Фото: Евгений Филиппов / Globallookpress.com

Международная федерация гимнастики (FIG) пояснила отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Подробности появились на сайте организации.

В FIG рассказали, что Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации. Санкции против Винер начнут действовать через день после окончания отстранения российских гимнастов, действующего со 2 марта 2022 года, при условии, что они будут сняты в течение пяти лет с 6 марта 2023-го.

Ранее 6 марта FIG отстранила Винер из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

Анастасия Борисова
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