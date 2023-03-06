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15:02, 6 марта 2023Путешествия

В России предрекли рост популярности шести стран среди туристов

Вице-президент РСТ Барзыкин предрек рост популярности Индии и Индонезии среди туристов

Фото: Dominik Jirovský / Unsplash

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предрек рост популярности Индии, Анголы, Вьетнама, Индонезии, Сирии и Филиппин среди туристов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние готовящегося в России соглашения в туристической сфере на взаимной основе с шестью странами.

Ранее стало известно, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима на взаимной основе с шестью странами: Индией, Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

Нужно еще включать страны. Тем более что сегодня в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке мы желанные гости

Юрий Барзыкинвице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ)

«А в такие направления, как Индия, Индонезия, Вьетнам, Филиппины, упрощение визового режима поможет генерировать соответствующие туристские потоки — прогнозируется минимум от 10 до 15 процентов роста объема потока. Это выгодно», — заверил Барзыкин.

Вице-президент РСТ отметил, что в нынешних условиях, когда некоторые направления для россиян практически закрыты, упрощение визового режима со странами представит возможность выбора.

«Думаю, что эта практика будет продолжаться. Кстати, наши коллеги и из Казахстана, и из Белоруссии идут по этому же пути, и у них так же целый ряд направлений сегодня имеет упрощенный или безвизовый режим. Вполне разумная и эффективная мера, которая даст свой результат достаточно быстро», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия работает над облегчением визового режима с 11 странами. Он также добавил, что Москва начала работу над снятием ограничений на выдачу электронных виз для примерно 70 дружественных государств.

В декабре 2022 года стало известно, что Россия начала прорабатывать соглашения об установлении безвизового режима с рядом стран Азии и Персидского залива. Статс-секретарь и замглавы МИД РФ Евгений Иванов отметил, что соответствующая работа не прекращается — соглашения о безвизе уже подписаны с ОАЭ и Катаром.

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Алена Шевченко
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