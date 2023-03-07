Обвиняемому в теракте генералу СКР продлили срок ареста до весны

Суд продлил до 13 апреля арест генералу СКР Музраеву по делу о поджоге дома губернатора

Южный окружной военный суд продлил до 13 апреля срок ареста бывшему руководителю управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанту Михаилу Музраеву, обвиняемому в теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На слушаниях завершены прения сторон. С последним словом Музраев выступит 9 марта. Прокурор запросил для него наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняют по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ.

По версии следствия, Музраев причастен к покушению на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. 16 ноября 2016 года члены организованной преступной группы пытались поджечь его дом. Следствие квалифицировало это преступление как теракт. Через три года после поджога криминальный авторитет Евгений Ремезов дал показания на Музраева.

Генерал-лейтенанта СК задержали в июне 2019 года. Свою вину он не признал и заявил, что не имел с губернатором противоречий.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.