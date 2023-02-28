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15:11, 28 февраля 2023Силовые структуры

Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву

Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву за организацию теракта

Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Гособвинение запросило 20 лет колонии строгого режима экс-главе регионального управления Следственного комитета (СК) России, генералу СК Михаилу Музраеву за организацию теракта после неудачного поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает ТАСС.

Музраева обвиняют по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. По версии следствия, Музраев причастен к покушению на губернатора региона.

Музраева задержали в июне 2019 года.

Свою вину генерал-лейтенант СК не признал и заявил, что не имел с губернатором противоречий.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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Илона Палей
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