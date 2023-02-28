Гособвинение запросило 20 лет колонии генералу СК Музраеву за организацию теракта

Гособвинение запросило 20 лет колонии строгого режима экс-главе регионального управления Следственного комитета (СК) России, генералу СК Михаилу Музраеву за организацию теракта после неудачного поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщает ТАСС.

Музраева обвиняют по статьям 205 («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. По версии следствия, Музраев причастен к покушению на губернатора региона.

Музраева задержали в июне 2019 года.

Свою вину генерал-лейтенант СК не признал и заявил, что не имел с губернатором противоречий.

Музраев возглавлял СУ СКР до конца 2018 года, затем был назначен советником председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.