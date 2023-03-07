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14:59, 7 марта 2023Спорт

Тренер рассказала о правильной технике выполнения планки

Тренер Чакоян порекомендовала не делать планку дольше минуты, чтобы не нарушать технику

Фото: Olivia Bauso / unsplash

Тренер Дэниз Чакоян рассказала о правильной технике выполнения планки. Ее слова приводит Shape.

Специалист пояснила, что необходимо держать спину ровно и стараться поддерживать прямую линию от головы до пяток, шея должна находиться в нейтральном положении. Во время выполнения планки на предплечьях, по словам тренера, важно держать руки в форме буквы «L», положив ладони на пол или сжав их в мягкие кулаки. Чакоян отметила, что упражнение следует завершить, если бедра опускаются к полу.

Специалист также назвала оптимальную продолжительность выполнения планки. «Не переживайте, если вы не можете стоять в планке в течение минуты. Вместо этого для начала постарайтесь удержаться в планке хотя бы десять секунд, не нарушая техники», — заявила она, добавив, что по мере возможностей время можно увеличивать поэтапно на десять секунд.

Остановиться тренер порекомендовала на отметке 60 секунд. «Я не думаю, что есть какая-то дополнительная польза от удержания планки более минуты-двух. Нарушается техника даже у профессионалов», — объяснила Чакоян.

Ранее фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

Ксения Курашкина
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