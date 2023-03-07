Авербух назвал процент выдуманной информации о состоянии Костомарова

Илья Авербух заявил, что 90 процентов информации в СМИ о здоровье Костомарова выдумано

Хореограф Илья Авербух рассказал, что около 90 процентов распространяемой в СМИ информации о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова выдумано. Об этом сообщает РИА Новости.

Он призвал журналистов и блогеров отказаться от публикации непроверенных новостей, связанных со здоровьем спортсмена. «Кроме врачей, родителей, Оксаны Домниной и отчасти меня никто не располагает точными сведениями», — подчеркнул Авербух.

Он отметил, что супруга Костомарова Домнина сама решает, чем делиться с прессой. «Ждем и надеемся, что наступит улучшение», — заявил Авербух.

Ранее 7 марта стало известно, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Уточнялось, что есть угроза проведения еще нескольких ампутаций.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.