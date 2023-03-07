Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу

Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на сбор Дзюбу желанием просмотреть новых игроков

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника команды Валерия Карпина вызвать на мартовский сбор форварда Артема Дзюбу. Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени», — отметил специалист. Он выразил уверенность в том, что у Дзюбы есть желание и мотивация выступать за Россию и забивать мячи.

Слуцкий также высказался об изменившемся отношении к играм национальной команды. «Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты», — заявил тренер. Он отметил, что выбирать игроков на товарищеские матчи — право Карпина.

6 марта был опубликован расширенный состав команды на сбор в марте. В него вошли футболисты зарубежных клубов: Алексей Миранчук, выступающий за «Торино», и Александр Головин, играющий в «Монако».

Российские футболисты сыграют против команды Ирана в Тегеране 23 марта. Также россияне могут провести матч с Ираком.