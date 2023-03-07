Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Лацио
Сегодня
20:45 (Мск)
АЗ Алкмар
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
09:43, 7 марта 2023Спорт

Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу

Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на сбор Дзюбу желанием просмотреть новых игроков
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника команды Валерия Карпина вызвать на мартовский сбор форварда Артема Дзюбу. Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Стоит посмотреть на новых футболистов, на ближайший резерв сборной. Взглянуть на тех, кто, возможно, будет играть в ней через какой-то промежуток времени», — отметил специалист. Он выразил уверенность в том, что у Дзюбы есть желание и мотивация выступать за Россию и забивать мячи.

Материалы по теме:
«Любой футболист хочет играть» Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
«Любой футболист хочет играть»Головин, Черчесов, Кокорин: как живется и играется российским футболистам в клубах Европы?
3 августа 2022
«Нас просто вышвырнули» Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
«Нас просто вышвырнули»Россию исключили из мирового футбола и лишили Олимпиады. Почему это навсегда изменит спорт?
26 мая 2022

Слуцкий также высказался об изменившемся отношении к играм национальной команды. «Наверное, тему сборной мы не можем обсуждать в привычном формате, который был всегда, что в команде должны играть сильнейшие футболисты», — заявил тренер. Он отметил, что выбирать игроков на товарищеские матчи — право Карпина.

6 марта был опубликован расширенный состав команды на сбор в марте. В него вошли футболисты зарубежных клубов: Алексей Миранчук, выступающий за «Торино», и Александр Головин, играющий в «Монако».

Российские футболисты сыграют против команды Ирана в Тегеране 23 марта. Также россияне могут провести матч с Ираком.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о попытке ВСУ предотвратить полное окружение Артемовска
Пятилетний россиянин выпал из окна многоэтажки и выжил
Власти Севастополя опровергли информацию о взрыве в районе аэродрома
Из российского детдома пропали два подростка
России объяснили нежелательность участия в главной конференции по энергетике
Слуцкий объяснил отказ Карпина вызвать на мартовский сбор Дзюбу
Особняк, Lamborghini и украшения российских блогеров попали на видео
Российский самолет выкатился за пределы взлетной полосы после посадки
31-летняя женщина забеременела от 13-летнего подростка и избежала тюрьмы
Российский стилист назвала навсегда вышедшие из моды модели шапок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.