DJ Smash высказался о тюремном сроке для избившего его экс-депутата

DJ Smash назвал новый тюремный срок для избившего его экс-депутата Телепнева справедливым

Музыкант Андрей Ширман (DJ Smash) отреагировал на новый приговор в отношении экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, который ранее отсидел в тюрьме за избиение исполнителя, фразой «справедливость восторжествовала». Об очередном тюремном сроке политика он высказался в беседе с «Лентой.ру».

7 марта стало известно, что Телепнева приговорили к четырем годам колонии строгого режима за драку в баре из-за музыки. Суд признал мужчину виновным в хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Конфликт произошел в ночь на 30 апреля 2022 года в баре «Наташа». По словам очевидцев, Телепнев услышал песню DJ Smash «Moscow Never Sleeps», после чего начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, в том числе стул. В результате пострадали два человека, включая бармена.

«Я рад, что справедливость в отношении Телепнева восторжествовала в очередной раз. Приятно видеть, что в нашей стране человека, который нарушает закон, наказывают по всей строгости закона, несмотря на все его связи и чины», — прокомментировал Ширман.

Если триггером в той ситуации, послужила моя музыка, я искренне хочу, чтобы такое никогда не повторялось. Музыка должна нести в себе только любовь и добро Андрей Ширман музыкант

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили музыканта Андрея Ширмана в пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В защиту DJ Smash выступил ряд артистов, в частности музыкант и продюсер Тимур Юнусов (Тимати).

После конфликта Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

