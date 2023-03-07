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00:16, 7 марта 2023Спорт

Тарасова оценила отстранение Винер FIG фразой «закапывают живьем»

Тренер Тарасова оценила решение FIG отстранить Ирину Винер фразой «закапывают живьем»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила решение Международной федерации гимнастики (FIG) отстранить президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист описала решение фразой «лучших закапывают живьем». Она назвала случившееся возмутительным безобразием. «Хотят работать только с людьми, которые безмолвствуют, не имеют своего собственного мнения, с зависимыми людьми, которые кланяются», — заявила Тарасова.

6 марта FIG отстранила Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где россиянка оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Винер не сможет участвовать или получить аккредитацию на международные соревнования и мероприятия под эгидой FIG, включая работу в качестве тренера и главы делегации.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину.

Анастасия Борисова
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