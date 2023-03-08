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02:18, 9 марта 2023Спорт

Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова после инсульта

Хореограф Авербух рассказал о небольшом улучшении состояния Костомарова после инсульта

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Хореограф Илья Авербух сообщил, что в состоянии здоровья олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова наметились положительные изменения после инсульта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть небольшие улучшения. Мы держим кулаки, молимся и верим, что Рома поправится», — заявил он.

Авербух отметил роль жены и матери Костомарова, на чьи плечи легло очень много испытаний. «То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения», — сказал хореограф.

8 марта два источника РБК подчеркнули, что состояние 46-летнего спортсмена остается стабильным. Они заявили об отсутствии у фигуриста наблюдаемых улучшений или ухудшений.

Ранее Mash в своем Telegram-канале сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис. Отмечалось, что медики не могут остановить заражение.

Марина Совина
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