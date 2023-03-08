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15:54, 8 марта 2023Спорт

В окружении Костомарова заявили об отсутствии улучшений в его состоянии

РБК: в окружении Романа Костомарова заявили об отсутствии улучшений в его состоянии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказали о его состоянии. Слова нескольких источников, знакомых с ситуацией, приводит РБК.

Два источника подчеркнули, что состояние 46-летнего спортсмена остается стабильным. Они заявили об отсутствии у фигуриста наблюдаемых улучшений или ухудшений.

Ранее Mash в своем Telegram-канале сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Отмечалось, что медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций. Однако позднее источник Sport24 опроверг эту информацию.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Дарья Коршунова
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